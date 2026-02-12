ফরিদপুর-৪ আসনে বিপুল ভোটে এগিয়ে শহীদুল ইসলাম বাবুল

ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা-সদরপুর-চরভদ্রাসন) আসনে ৯৬টি কেন্দ্রের বেসরকারি ফলাফলে বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী শহীদুল ইসলাম বাবুল।
সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৮৩ হাজার ৫২২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীক পেয়েছে ৩৭ হাজার ২৪৭ ভোট। এছাড়া ফুটবল প্রতীক পেয়েছে ২৭ হাজার ২৫১ ভোট।
বেসরকারি ফলাফলে দেখা যায়, ধানের শীষ প্রতীক উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। তবে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন।
এ আসনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।
এসআর