এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ফরিদপুর-৪ আসনে বিপুল ভোটে এগিয়ে শহীদুল ইসলাম বাবুল

    নাজমুল হাসান নিরব, ফরিদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৫ পিএম
    নাজমুল হাসান নিরব, ফরিদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৫ পিএম

    ফরিদপুর-৪ আসনে বিপুল ভোটে এগিয়ে শহীদুল ইসলাম বাবুল

    নাজমুল হাসান নিরব, ফরিদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৫ পিএম


    ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা-সদরপুর-চরভদ্রাসন) আসনে ৯৬টি কেন্দ্রের বেসরকারি ফলাফলে বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী শহীদুল ইসলাম বাবুল।


    সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৮৩ হাজার ৫২২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীক পেয়েছে ৩৭ হাজার ২৪৭ ভোট। এছাড়া ফুটবল প্রতীক পেয়েছে ২৭ হাজার ২৫১ ভোট।


    বেসরকারি ফলাফলে দেখা যায়, ধানের শীষ প্রতীক উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। তবে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন।


    এ আসনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।


    এসআর

    ট্যাগ :

    ফরিদপুর শহীদুল ইসলাম বাবুল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…