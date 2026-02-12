এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ঢাকা-১৮: ৭৫ কেন্দ্রে এগিয়ে ধানের শীষ

    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৮ পিএম
    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৮ পিএম

    ঢাকা-১৮: ৭৫ কেন্দ্রে এগিয়ে ধানের শীষ

    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৮ পিএম

    ঢাকা-১৮ সংসদীয় আসনের নির্বাচনের ভোট গণনা শেষে প্রাথমিক ফলাফল আসতে শুরু করেছে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই আসনের ৭৫টি কেন্দ্রের ভোট গণনা সম্পন্ন হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তুলনায় বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী।


    ৭৫টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল: ধানের শীষ: ৪৯,৭৩৫ ভোট, শাপলাকলি: ৪০,০২৯ ভোট।


    এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ৯,৭০৬ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। ৭৫টি কেন্দ্রের এই ফলাফলে ধানের শীষের পক্ষে জোরালো জনসমর্থন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে পুরো আসনের চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য বাকি কেন্দ্রগুলোর তথ্য আসার অপেক্ষায় রয়েছেন কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ ভোটাররা।


    নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। বাকি কেন্দ্রগুলোর ভোট গণনা শেষ হলে পূর্ণাঙ্গ ফলাফল জানা যাবে।


    এনআই

    ট্যাগ :

    বিএনপি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…