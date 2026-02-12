এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    হাতিয়ায় সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা আটক

    শাহাদাৎ বাবু, নোয়াখালী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:২৯ পিএম
    নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনের একটি কেন্দ্রে ভোটারের ব্যালট পেপারে প্রকাশ্যে সিল মারার অভিযোগে রিজিয়া সুলতানা নামের একজন সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দিয়ে আটক করা হয়েছে। তবে তিনি এখনো ভোট গণনার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ভোটগ্রহণ চলাকালে হাতিয়া শহর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ওই কর্মকর্তা হাতিয়ার সৈয়দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।


    কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা আবদুল বাছেত সবুজ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, দুপুরে ওই কেন্দ্রের সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা রিজিয়া সুলতানা ভোটারদের ব্যালট পেপারে প্রকাশ্যে সিল মারার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। পরে তাকে অব্যাহতি দিয়ে আটক করা হয়েছে।


    জানা গেছে, ভোটকক্ষে উপস্থিত একজন ব্যক্তি ঘটনাটি মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন।


    এতে দেখা যায়, ওই কর্মকর্তা একটি ব্যালটে ‘হ্যাঁ’ ভোট এবং আরেকটি ব্যালটে ‘শাপলা কলি’ প্রতীকে সিল দেন।


    তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা রিজিয়া সুলতানা। তিনি বলেন, তিন মাস বয়সের নবজাতক সন্তানকে নিয়ে ভোট দিতে আসা একজন নারী ভোটারের অনুরোধে তিনি ব্যালটে সিল দেন।


    তিনি আরও দাবি করেন, সিল দেওয়ার আগে তিনি ভোটকক্ষে উপস্থিত পোলিং কর্মকর্তা এবং প্রার্থীর এজেন্টদের মতামত নিয়েছিলেন।


    হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা পেলে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। গননার কাজে ব্যস্ত থাকায় ওই কর্মকর্তাকে পুলিশ এখনো থানায় নিয়ে আসেনি। 



    এসআর

