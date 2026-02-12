খাগড়াছড়ির একমাত্র আসনে বেসরকারিভাবে বিজয়ী বিএনপি প্রার্থী ওয়াদুদ

খাগড়াছড়ির একমাত্র ২৯৮ নম্বর সংসদীয় আসন থেকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া। আজ (বৃহস্পতিবার, ১২ ফেব্রুয়ারি) বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফলাফলে এ তথ্য জানানো হয়।
খাগড়াছড়ির এ আসনে এখন পর্যন্ত তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৪৮ হাজার ২১২। এ আসনে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ঘোড়া প্রতীকের ধর্মজ্যোতি চাকমা পেয়েছেন ৫৮ হাজার ১৩৬ ভোট।
উল্লেখ্য, এ আসনে মোট ভোটার ছিল ৫ লাখ ৫৪ হাজার ১১৯ জন। এর মধ্যে, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৮০ হাজার ২০৬, আর নারী ভোটার ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯০৯ জন।
ইখা