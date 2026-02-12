এইমাত্র
    জাতীয়

    খাগড়াছড়ির একমাত্র আসনে বেসরকারিভাবে বিজয়ী বিএনপি প্রার্থী ওয়াদুদ

    এম মহাসিন মিয়া, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৩৯ পিএম
    খাগড়াছড়ির একমাত্র ২৯৮ নম্বর সংসদীয় আসন থেকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া। আজ (বৃহস্পতিবার, ১২ ফেব্রুয়ারি) বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফলাফলে এ তথ্য জানানো হয়।


    খাগড়াছড়ির এ আসনে এখন পর্যন্ত তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৪৮ হাজার ২১২। এ আসনে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ঘোড়া প্রতীকের ধর্মজ্যোতি চাকমা পেয়েছেন ৫৮ হাজার ১৩৬ ভোট।


    উল্লেখ্য, এ আসনে মোট ভোটার ছিল ৫ লাখ ৫৪ হাজার ১১৯ জন। এর মধ্যে, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৮০ হাজার ২০৬, আর নারী ভোটার ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯০৯ জন।

    ট্যাগ :

    খাগড়াছড়ির একমাত্র ২৯৮ নম্বর সংসদীয় আসন বিএনপি বিজয়ী

