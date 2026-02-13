এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মানিকগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থীর জয়, রিক্সা প্রতীকের প্রার্থীর ভরাডুবি

    মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২৮ এএম
    মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২৮ এএম

    মানিকগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থীর জয়, রিক্সা প্রতীকের প্রার্থীর ভরাডুবি

    মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২৮ এএম

    মানিকগঞ্জ-৩ (সাটুরিয়া–মানিকগঞ্জ সদর আংশিক) আসনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আফরোজা খানম রিতা বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন।



    আসনটির মোট ১৫১টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শেষে বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায়, বিএনপি প্রার্থী আফরোজা খানম রিতা পেয়েছেন ১ লাখ ৬৬ হাজার ১৭৫ ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিক্সা প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ৬২ হাজার ৯১৬ ভোট।



    দুই প্রার্থীর মধ্যে ভোটের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩ হাজার ২৫৯ ভোট। ব্যাপক ব্যবধানে জয় পাওয়ায় বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। 


    ফলাফল ঘোষণার পরপরই বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করতে দেখা যায় দলীয় সমর্থকদের।


    নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সব কেন্দ্রের ফলাফল একত্রিত করে চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।



    এসআর

    ট্যাগ :

    মানিকগঞ্জ বিএনপি প্রার্থীর জয় রিক্সা প্রতীকের প্রার্থীর ভরাডুবি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…