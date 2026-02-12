জামালপুর-২ ইসলামপুর আসনে বিএনপির প্রার্থী বাবু নির্বাচিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনে বুএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী সুলতান মাহমুদ বাবু বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি মোট ৯৫ হাজার ৬৭৮ ভোট পেয়েছেন।
তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত ইসলামী দাড়িপাল্লা প্রতীকের ড. সামিউল হক ফারুকী ৬১ হাজার ৬৫৫ ভোট পেয়েছেন। সহকারী রির্টানিং কর্মকর্তা নাজমূল হোসাইণ বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেন।
এ আসনে ৯২টি ভোট কেন্দ্রে বিএনপির প্রার্থী সুলতান মাহমুদ বাবু ৯৫ হাজার ৬৭৮ ভোট,জামায়াত ইসলামী দাড়িপাল্লা প্রতীকের ড. সামিউল হক ফারুকী ৬১ হাজার ৬৫৫ ভোট,ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী সুলতান মাহমুদ সিরাজী ১হাজার ৪শত ৭৪ ভোট,সতন্ত্র প্রার্থী অর্নব ওয়ারেছ খান ঘোড়া প্রতিক ১শত ৩৭ ভোট পেয়েছেন।
এসআর