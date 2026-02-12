টাঙ্গাইল-৭ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী কালাম বিজয়ী

টাঙ্গাইল-০৭ (মির্জাপুর) আসনে বেসরকারিভাবে ধানের শীষের প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন।
সহকারী রিটার্নিং কার্যালয় সূত্রেমতে, সর্বমোট ১২৬টি কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলে ধানের শীষ পেয়েছেন ১ লাখ ৪১ হাজার ২৫৩ ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আব্দুল্লাহ এবনে আবুল হোসেন দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৭১ হাজার ৪০ ভোট। বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হাতি মার্কায় তোফাজ্জল হোসেন পেয়েছেন ১৪৯২ ভোট। বিএনপির প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ ৭০ হাজার ২শত ১৩ ভোট বেশি পেয়েছেন।
উল্লেখ্য, ১টি পৌরসভা ও ১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এই সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৪৩৭ জন।
এনআই