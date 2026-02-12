এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ফরিদপুর-১: জামায়াত প্রার্থী ড. ইলিয়াস মোল্যা বিজয়ী

    নাজমুল হাসান নিরব, ফরিদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৬ পিএম
    নাজমুল হাসান নিরব, ফরিদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৬ পিএম

    ফরিদপুর-১: জামায়াত প্রার্থী ড. ইলিয়াস মোল্যা বিজয়ী

    নাজমুল হাসান নিরব, ফরিদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৬ পিএম

    ফরিদপুর-১ আসনে প্রাপ্ত বেসরকারি ফলাফলে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ড. ইলিয়াস মোল্যা বিজয়ী হয়েছেন। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর চেয়ে ২৮,৬৩৩ ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করেছেন।


    জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ফরিদপুর-১ আসনের মোট ১৯৭টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, বিজয়ী প্রার্থী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১,৫৪,৭৯৮ ভোট। অন্যদিকে, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ১,২৬,১৬৫ ভোট।


    সব কেন্দ্রের বেসরকারি ফলাফল শেষে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ড. ইলিয়াস মোল্যা উল্লেখযোগ্য ভোটের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন। তবে নির্বাচন কমিশন থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক চূড়ান্ত ঘোষণার প্রক্রিয়া চলছে।


    এনআই

    ট্যাগ :

    ফরিদপুর-১: জামায়াত প্রার্থী ড. ইলিয়াস মোল্যা বিজয়ী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…