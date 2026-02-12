পঞ্চগড়-১ এর অধিকাংশ কেন্দ্রে লিডে বিএনপি প্রার্থী

পঞ্চগড়-১ আসনের ১৩০টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার নওশাদ জমির এগিয়ে রয়েছেন। আংশিক এই ফলাফলে তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় ঐক্য জোটের মনোনীত প্রার্থী ও এনসিপি উত্তরাঞ্চলের সংগঠক সারজিস আলমকে ব্যবধানে পেছনে রেখেছেন।
প্রাপ্ত ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী ব্যারিস্টার নওশাদ জমির পেয়েছেন ১ লাখ ৫৬ হাজার ৬৫০ ভোট। অন্যদিকে সারজিস আলম পেয়েছেন ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬১৯ ভোট। এ পর্যন্ত গণনা হওয়া কেন্দ্রগুলোতে দুই প্রার্থীর মধ্যে ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ২১ হাজার ৩১ ভোট।
পঞ্চগড়-১ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১৫৫টি। এর মধ্যে ১৩০টি কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। বাকি কেন্দ্রগুলোর ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন প্রার্থী ও সমর্থকেরা।
এসআর