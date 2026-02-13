এইমাত্র
    রাজনীতি

    কুষ্টিয়া-৩ আসনে মুফতি আমির হামজার জয়

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:৫৬ এএম
    সংগৃহীত ছবি

    কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও ইসলামিক বক্তা মুফতি আমির হামজা ১৪২টি কেন্দ্রের ফলাফলে বেসরকারি ভাবে বিজয়ী হয়েছেন।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত প্রায় ১২টার দিকে ১৪২টি কেন্দ্রের সবগুলোর ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ১৪২টি কেন্দ্রে ফলাফলে মুফতি আমির হামজা দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে ৫৩ হাজার ৭৮১ ভোট বেশি পেয়ে বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন।


    কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মুফতি আমির হামজা পেয়েছেন ১লাখ ৮০ হাজার ৬৯০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার ১ লাখ ২৬ হাজার ৯০৯ পেয়েছেন।


    ফল ঘোষণা হওয়ার পরে সাংবাদিকদের মুফতি আমির হামজা বলেন, সবার আগে আমি আল্লাহকে স্মরণ করি। আজ যদি আমাদের প্রায়ত জেলা আমির অধ্যাপক আবুল হাসেম মহোদয় বেঁচে থাকতেন তিনি বেশি খুশি হতেন। আমার এই বিজয় কুষ্টিয়া ৩ আসনের জনগণের বিজয়। আমি সবসময় এই আসনের জনগণের পাশে থেকে কাজ করব।


    আসনটিতে মোট ১৪২টি কেন্দ্র রয়েছে। মোট ভোটার ৪ লাখ ৪০ হাজার ৬০০। এই আসনে ভোটের সংখ্যা ৩ লাখ ১৮ হাজার ৭৪০ টি। বাতিল ভোটের সংখ্যা ৪ হাজার ৮৪৩ টি। বৈধ ভোটের সংখ্যা ৩ লাখ ১৩ হাজার ৮'শ ৯৭ টি। ভোটের শতকরা হার ৭২.৯৫ শতাংশ।


