    রাজনীতি

    ঢাকা-১৪ আসনে বিজয়ী জামায়াতের ব্যারিস্টার আরমান

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:১৩ এএম
    সংগৃহীত ছবি

    ঢাকা-১৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ব্যারিস্টার আহমদ বিন কাশেম আরমান বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টায় মোট ১৭৩ কেন্দ্রের ফলাফল থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়।


    বেসরকারি ফলাফলে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ব্যারিস্টার আরমান পেয়েছেন ৯৬ হাজার ৭৮৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সানজিদা ইসলাম তুলি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮০ হাজার ৯২৭ ভোট। এতে ব্যারিস্টার আরমান ১৫ হাজার ৮৫৭ ভোটের ব্যবধানে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।

     

    ব্যারিস্টার আরমান আওয়ামী ফ্যাসিবাদী আমলে প্রায় ৮ বছর ধরে গুমের শিকার ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জামায়াত নেতা মীর কাসেম আলীর ছেলে।


    এমআর-২

