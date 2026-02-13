এইমাত্র
    ১৩ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৭ এএম
    ১৩ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    ছবি: সংগৃহীত

    আজ বৃহস্পতিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ৩০ মাঘ ১৪৩২ বাংলা, ২৪ শাবান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-


    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৫:১৯ মিনিট।

    জোহর- ১২:১৬ মিনিট।

    আসর- ৪:১৫ মিনিট।

    মাগরিব- ৫:৫৫ মিনিট।

    ইশা- ৭:১০ মিনিট।


    আজ সূর্যাস্ত- ৫:৫২ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৬:৩৩ মিনিট।


    শুক্রবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

    ফজর- ৫:১৯ মিনিট।

    সূর্যোদয়- ৬:৩৩ মিনিট। 


    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।


    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

