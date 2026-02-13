ঝালকাঠির দুইটি আসনে ধানের শীষের বিজয়

মোঃ নজরুল ইসলাম, ঝালকাঠি: ঝালকাঠির চারটি উপজেলা নিয়ে গঠিত দুটি সংসদীয় আসন ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর ও কাঁঠালিয়া) এবং ঝালকাঠি-২ (সদর ও নলছিটি)। বেসরকারিভাবে ঘোষিত চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী, উভয় আসনেই বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা।
জেলা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, দুটি আসন মিলিয়ে মোট ভোটের হার শতকরা ৫৭.৯০ শতাংশ।
ঝালকাঠি-১ আসন: রাজাপুর ও কাঁঠালিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত ঝালকাঠি-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রফিকুল ইসলাম জামাল ৬২,০১০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ড. ফয়জুল হক পেয়েছেন ৫৫,১২০ ভোট। ফলে ৬,৮৯০ ভোটের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন রফিকুল ইসলাম জামাল। (নোট: আপনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৬২,০১০ থেকে ৫৫,১২০ বিয়োগ করলে ব্যবধান ৬,৮৯০ হয়, যা প্রতিবেদনে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে)।
রাষ্ট্রসংস্কার সিদ্ধান্তে এ আসনে “হ্যাঁ” ভোট পড়েছে ৯১,২৮৬টি এবং “না” ভোট পড়েছে ২৯,৫৯১টি।
ঝালকাঠি-২ আসন: সদর ও নলছিটি উপজেলা নিয়ে গঠিত ঝালকাঠি-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো ১,১৩,১০০ ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী এস. এম. নেয়ামুল করিম পেয়েছেন ৬৯,৮০৫ ভোট। এ আসনে ৪৩,২৯৫ ভোটের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করেন ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো।
রাষ্ট্রসংস্কার সিদ্ধান্তে ঝালকাঠি-২ আসনে “হ্যাঁ” ভোট পড়েছে ১,৪৭,২৯৭টি এবং “না” ভোট পড়েছে ৫৩,৮৯০টি।
উভয় আসনেই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন। ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক আনন্দ-উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে।
