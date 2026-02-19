তিন বছরে পাঁচ লাখ শ্রমিক নেবে ইতালি, শেষ প্রথম ধাপ

এইমাত্র
    আজ বৃহস্পতিবার, ৬ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    আন্তর্জাতিক

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৫৩ পিএম
    ইউরোপের দেশ ইতালিতে ২০২৬–২০২৮ মেয়াদের তিন বছরের কর্মসূচির আওতায় পাঁচ লাখ বিদেশি শ্রমিক নেয়ার প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপের ‘ক্লিক ডে’ সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) নির্ধারিত এক লাখ ৬৪ হাজার ৮৫০ জনের কোটায় বিভিন্ন খাতে আবেদন গ্রহণ শেষ হয়।


    কঠোর শর্ত ও জটিল আবেদন পদ্ধতির কারণে প্রত্যাশার তুলনায় আবেদন সংখ্যা কম হয়েছে। এ কারণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ধারণা, যারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে আবেদন করতে পেরেছেন, তাদের ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি।


    তিন বছর মেয়াদি এ কর্মসূচিতে খাতভিত্তিক কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। মৌসুমি বা সিজনাল খাতে— বিশেষ করে কৃষি ও পর্যটন খাতে ৮৮ হাজার কর্মী নেয়া হবে। নন-সিজনাল খাতে সুযোগ রয়েছে ৭৬ হাজার ২০০ জনের জন্য এবং স্বনির্ভর বা স্বকর্মসংস্থানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৫০ জনের কোটা।


    গত ১২ জানুয়ারি শুরু হয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধাপে ধাপে ‘ক্লিক ডে’র মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হয়। শেষ দিনে গৃহস্থালি বা ডোমেস্টিক খাতে আবেদনের চাপ বেশি ছিল।


    ইমিগ্রেশন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, আবাসন সনদ ও রেসিডেন্স সংক্রান্ত কঠোর শর্ত এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে অনেক সম্ভাব্য প্রার্থী আবেদন করতে পারেননি। ফলে যারা সব শর্ত পূরণ করে আবেদন সম্পন্ন করেছেন, তারা আগের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন।


    তাদের মতে, এবারের প্রক্রিয়া ছিল কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। তবে নিয়ম মেনে সঠিকভাবে আবেদনকারীরা ইতিবাচক ফল পাওয়ার আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ভিসার সুযোগকে কেন্দ্র করে দালাল চক্রের অপতৎপরতা থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।


    এদিকে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আরও এক লাখ ৬৫ হাজার শ্রমিকের জন্য আগাম আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।


    এবি 

    ইতালি

