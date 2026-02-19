এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    উত্তরায় অভিনেত্রী মনিরা মিঠুর ছেলের ওপর হামলা, মামলা দায়ের

    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২৩ পিএম
    রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনপ্রিয় অভিনেত্রী মনিরা আক্তার মিঠুর বড় ছেলে মুশফিক ইসলাম উপন্যাসের ওপর হামলা ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। 


    বৃহস্পতিবার(১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে মেট্রোরেলের ১ নম্বর ডিপোর রাস্তায় এই ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে।


    পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে দিয়াবাড়ি এলাকায় একটি দ্রুতগামী প্রাইভেটকার উপন্যাসের গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপন্যাস গাড়ি থেকে নেমে এর প্রতিবাদ করলে ওই প্রাইভেটকার থেকে দুই ব্যক্তি নেমে তাঁকে রাস্তায় বেধড়ক মারধর শুরু করে। হামলায় উপন্যাস রক্তাক্ত হন। মারধর শেষে হামলাকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।


    ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে বিস্তারিত জানান মনিরা মিঠু। তিনি হামলাকারীদের গাড়ির নম্বর (ঢাকা মেট্রো ঘ-১৬-০৯০৫) প্রকাশ করে এর সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন। অভিনেত্রী জানান, ঘটনাস্থলে উপস্থিত কেউ কেউ এই মারধরের দৃশ্য ভিডিও ধারণ করেছেন। পরবর্তীতে আরেকটি পোস্টে এক ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করে মনিরা মিঠু লেখেন, "এই লোক গাড়ির মালিক এবং আমার সন্তানকে রক্তাক্ত করার সময় সে সেখানে উপস্থিত ছিল।"


    ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম জানান, ভুক্তভোগীরা রাতে থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। 


    ওসি বলেন, "এ ঘটনায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। আমরা হামলাকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছি এবং অভিযুক্ত গাড়িটির সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।"


    জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীর ছেলের ওপর এমন হামলার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিন্দার ঝড় উঠেছে। দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন মনিরা মিঠুর সহকর্মী ও ভক্তরা।


    এনআই

