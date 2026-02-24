কুয়াকাটায় উপকূলীয় মৎসজীবীদের ঝুঁকি ও সামুদ্রিক সুরক্ষা বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ

এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    জুয়েল ফরাজী, কুয়াকাটা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:০৭ পিএম
    পটুয়াখালীর কুয়াকাটা উপকূলীয় মৎসজীবীদের ঝুঁকিপ্রবণতা, সামুদ্রিক আবাসস্থল সুরক্ষা, সরকারি আইন ও নীতিমালা এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিষয়ক সাংবাদিকদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।


    মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় কুয়াকাটার একটি আবাসিক হোটেলের হলরুমে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কলাপাড়া ও কুয়াকাটার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন।


    প্রশিক্ষণে উপকূলীয় জেলেদের সমস্যা, সম্ভাবনা ও টেকসই সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষা, মৎসজীবী সম্প্রদায়ের ঝুঁকি ও দুর্বলতা এবং এ সংক্রান্ত সরকারি আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।


    বেসরকারি সংস্থা উত্তরণ-এর বাস্তবায়নে ‘ফিশনেট’ প্রকল্পের আওতায় এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে সহযোগিতা করে ওশান গ্র্যান্টস প্রোগ্রাম ও ইউকে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।


    কর্মশালায় ‘ফিশনেট’ প্রকল্পের কার্যক্রম, মৎসজীবী সম্প্রদায়ের প্রাসঙ্গিক ঝুঁকি, সামুদ্রিক আবাসস্থল সুরক্ষা এবং অনুসন্ধানী ও ইস্যুভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া জেলেদের জীবন-জীবিকা ও সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরার বিষয়ে সাংবাদিকদের করণীয় নিয়েও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।


    এ সময় উপস্থিত ছিলেন উত্তরণের ফিশনেট প্রকল্প ব্যবস্থাপক রেজওয়ানুল হক, ফিশনেট প্রকল্প মিল অ্যান্ড সেফগার্ডিং সেক্রেটারিয়েট আতিকা আজরা অয়ন, খুলনার মেরিন ফিসারিজ অফিসার আশিকুর রহমান এবং সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম মন্টুসহ অন্যান্যরা।

