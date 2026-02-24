তারাগঞ্জে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে সড়কের কাজ বন্ধ

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:০৮ পিএম
    রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় বাজারের প্রধান সড়ক সংস্কারকাজে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী।


    মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঠিকাদারের লোকজন কাজ শুরু করলে স্থানীয়রা দেখতে পান নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী কাজ বন্ধ করে দেন।


    তারাগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেন বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এ সড়কটি সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী ছিল। সীমাহীন কষ্ট করে আমরা চলাচল করেছি। এখন সংস্কারকাজ শুরু হলেও তা নিম্নমানের হলে মেনে নেওয়া হবে না। বরাদ্দ অনুযায়ী মানসম্মত কাজ করতে হবে।”


    ঘটনার পর উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী কামাল পাশা ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, “এ পর্যন্ত যে কাজ হয়েছে তা পরিদর্শন করে নিম্নমানের কাজের প্রমাণ পেয়েছি। ঠিকাদারকে নিয়ম মেনে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন নিম্নমানের কাজ না হয়, সে বিষয়ে আমি নিজেও তদারকি করব।”


    স্থানীয়রা দ্রুত মানসম্মতভাবে সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন।

