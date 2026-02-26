শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নে জোর দেয়ার আহ্বান শ্রমমন্ত্রীর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান সরকারের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে, সেগুলো মোকাবিলায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নে জোর দিতে হবে।
বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, নতুন নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করতে হবে। শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, আমরা এখানে কাজ করতে এসেছি, অন্য কোনো ভিশন নেই।
সভায় প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক বলেন, বিদেশগামী কর্মীদের প্রি-ডিপারচার অরিয়েন্টেশন (পিডিও) সঠিকভাবে না হওয়ায় তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে। তিনি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে আরও কার্যকর করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
এ সময় মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
এবি