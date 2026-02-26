দাউদকান্দিতে শিক্ষার্থী অপহরণের চেষ্টা

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে স্কুল শিক্ষার্থী অপহরণের চেষ্টা এবং স্বর্ণের দুল ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে স্কুল শিক্ষার্থীর মা বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দাউদকান্দি মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
জানা যায়, বুধবার (২৫ফেব্রুয়ারি) স্কুল ছুটির পর ইলিয়টগঞ্জ মাতৃভূমি মডেল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ইফতেখার আহম্মেদ মতিন (১১) এবং তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী আফিফাতুল মাওয়া মতিন (৯) বাসায় যাচ্ছিল। পথে এক অজ্ঞাত মহিলা তাদেরকে কি যেনো নাকে শুকিয়ে এবং ফুঁসলিয়ে মুরাদনগর রোডের মাথায় নিয়ে যায়। সেখানে জোর করে আফিফাতুল মাওয়া মতিনের স্বর্নের কানের দুল ছিনিয়ে নেয়। সেসময় পরিচিত লোকজনের সহায়তায় তারা বাসায় পৌঁছলে এবং ভয়ে কাঁপতে থাকলে তাদের মা ইয়াসমিন আক্তার মৌসুমী তাদেরকে ইলিয়টগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।
এ বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল বোরহান উদ্দিন বলেন, ঘটনাটি ঘটেছে স্কুল ক্যাম্পাসের বাইরে। এমন হলে তো হবেনা। আমরা এবং অন্যান্য অভিভাবকেরা খুবই চিন্তার মধ্যে আছি, প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
শিক্ষার্থীদের মা ইয়াসমিন আক্তার মৌসুমী বলেন, "এ বিষয়ে আমি আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দাউদকান্দি মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। তারপর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এদিকে বাচ্চাদের আব্বু আমেরিকা থেকে বার বার ফোন দিচ্ছে কান্নাকাটি করছেন।"
ফোনে আমেরিকা প্রবাসী মতিন কান্না জড়িত কন্ঠে এ প্রতিনিধিকে বলেন- "আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে খুবই দু:শ্চিন্তার মধ্যে আছি। তাদের কিছু হয়ে গেলে আমি বাঁচবো না। এ দেশের প্রশাসন এবং জনগণ সকলের কাছে আমি সঠিক বিচার চাই, আমার বাচ্চাদের এবং পরিবারের নিরাপত্তা চাই।”
ইখা