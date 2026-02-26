বরিশালে চারটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বরিশালে ভেজাল বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪ টি প্রতিষ্ঠানকে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) বিকেলে বরিশাল নগরীর চৌমাথা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এসময় নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি ও মেয়াদ উত্তীর্ন খাবার বিক্রির অপরাধে দুইটি খাবার হোটেল ও দুইটি রেস্তোরা সহ চারটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক অপূর্ব অধিকারী বলেন, অস্বাস্থ্যকর-নোংরা পরিবেশে ইফতার সামগ্রী তৈরি ও মেয়াদ উর্ত্তীন্ন খাবার বিক্রির দায়ে নগরীর চৌমাথার অর্পিতা গৌরনদী মিস্টান্ন ভান্ডারকে ৫ হাজার ও মুসলিম সুইটস এন্ড রেস্তারাকে ৭ হাজার টাকা সহ দুইটি খাবার হোটেলকে ৫ হাজার করে মোট ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যলয়ের উপপরিচালক অপূর্ব অধিকারী ও সহকারীপরিচালক ইন্দ্রানী দাস।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জানিয়েছেন, পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।
এফএস