    জাতীয়

    পুরান ঢাকায় আবাসিক ভবনে এসি বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৫১ এএম
    পুরান ঢাকায় আবাসিক ভবনে এসি বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩

    ছবি: সংগৃহীত

    পুরান ঢাকার নারিন্দায় একটি আবাসিক ভবনে এসি বিস্ফোরণ থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় এক নারীসহ মোট তিনজন গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন।

    গতকাল বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে একটি ৫ তলা ভবনের তৃতীয় তলায় এই বিস্ফোরণ ঘটে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। 

    ফায়ার সার্ভিস সদর দফতর কন্ট্রোল রুমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মধ্যরাতে নারিন্দার ওই ভবনটিতে বিকট শব্দে এসি বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের সাথে সাথেই ভবনের তৃতীয় তলায় আগুন ধরে যায় এবং দ্রুত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন এবং নিজেরাও আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের বিশেষ টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে দমকল কর্মীরা পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ফলে আগুন ওপরের তলাগুলোতে ছড়াতে পারেনি।

    আহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানানো না হলেও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দগ্ধ তিনজনের শরীরের বিভিন্ন অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে তারা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

    বিস্ফোরণের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে তৃতীয় তলার জানালার কাঁচ ভেঙে নিচে পড়ে যায় এবং ঘরের ভেতরের আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকট শব্দে পুরো ভবনটি কেঁপে উঠেছিল। 

    ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন, এসির যান্ত্রিক ত্রুটি বা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তবে বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ উদঘাটনে কাজ শুরু করেছে ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত দল। 

    এইচএ

