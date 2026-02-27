এইমাত্র
    আজ শুক্রবার, ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    লাইফস্টাইল

    ইফতারে রাখতে পারেন সুস্বাদু পানীয় লাবান

    লাইফস্টাইল ডেস্ক প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৩ এএম
    ইফতারে রাখতে পারেন সুস্বাদু পানীয় লাবান

    ছবি: সংগৃহীত

    সৌদি আরব ও তুরস্কের  সুস্বাদু  পানীয় লাবান। রোজা রাখার পর ইফতারে অনেকেই এ পানীয়কে প্রাধান্য দেন । আপনিও যদি সে তালিকায় থাকেন তাহলে ইফতারে সহজেই ক্লান্তি দূর করতে এখন থেকে বাড়িতেই ঝটপট তৈরি করতে পারেন বিখ্যাত এ পানীয়।

    গরমের মধ্যে নিজেকে সুস্থ রাখতে ইফতারে খেতে পারেন তুরস্ক ও সৌদি আরবের সুস্বাদু পানীয় লাবান। 

    মাত্র কয়েকটি উপাদানে ইফতারের জন্য বানিয়ে ফেলতে পারেন এ পানীয়। চলুন জেনে নেই, সুস্বাদু এ পানীয় তৈরি করার নিয়ম। 

    উপকরণ: লাবান তৈরি করতে লাগবে টক দই, চিনি, লবণ, কাঠবাদাম অথবা পুদিনা পাতা এবং জাফরান।

    এই ৫টি উপাদান দিয়ে সুস্বাদু লাবান তৈরি করতে পারেন। চাইলে লাবান তৈরিতে জাফরান বাদ দিতে পারেন।

    তৈরির নিয়ম: একটি পাত্রে টকদই নিয়ে এর সঙ্গে প্রথমে চিনি দিন। ভালোভাবে নাড়ার পর এতে লবণ দিয়ে  টক দইয়ের সঙ্গে মেশান। কিছুক্ষন নাড়াচাড়া করার কারণে টক দইয়ে একটি ক্রিমিভাব চলে আসবে। 

    তরল মিশ্রণটি গ্লাসে ঢেলে নিন। বেশি ঘন মনে হলে অল্প পানি মেশাতে পারেন।

    মনে রাখবেন, পানি মেশালে লাবানের স্বাদ কমতে শুরু করে আর ক্রিমিভাব চলে যায়। তাই যতটা সম্ভব কম পানি ব্যবহার করবেন। এবার পরিবেশনের জন্য ওপরে কাঠবাদাম কুচি অথবা পুদিনা পাতা এবং একটি জাফরান পাপড়ি দিয়ে দিন। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু পানীয় লাবান।

    ইফতার পানীয় লাবান

