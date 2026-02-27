‘এ হলেন আমার স্বামী বিজয় দেবেরাকোন্ডা’, স্বামীকে নিয়ে রাশমিকার পোস্ট

বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আনলেন দক্ষিণ ভারতীয় তারকা জুটি বিজয় দেবরাকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানা। দীর্ঘ সাত বছরের প্রেমের পর অবশেষে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।
বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) রাজস্থানের উদয়পুরে তেলুগু রীতিতে বিয়ের পর ভক্তদের সঙ্গে বিয়ের প্রথম ঝলক ভাগ করে নিয়েছে এই নবদম্পতি।
ছবিতে এই ‘বিরোশ’ জুটির দক্ষিণী-রাজকীয় সাজ ও আবেগঘন উপস্থিতি ভক্তদের নজর কেড়েছে। বিজয় দেবরাকোন্ডা পরেছেন সাদা ধুতি ও লাল রঙের জমকালো উত্তরীয়, সাথে ছিল সোনার গয়না।
অন্যদিকে রাশমিকা বেছে নিয়েছেন লাল টুকটুকে রঙের শাড়ি ও কপালে নজরকাড়া সোনার টায়রা। এছাড়া কুনজর থেকে বাঁচাতে দক্ষিণ ভারতীয় রীতি অনুযায়ী রাশমিকা ও বিজয়- দুজনের গালে আঁকা ছিল একটি কালো তিল।