আফগানিস্তান-পাকিস্তান যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবে না যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা নিরসনে হস্তক্ষেপ করবে না তার নেতৃত্বাধীন প্রশাসন।
শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) ওয়াশিংটনে সাংবাবিদকের প্রশ্নের উত্তরে এই সংঘাতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তিনি।
হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন, “পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে ফের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আপনি কি এতে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক?”
জবাবে ট্রাম্প বলেন, “বেশ, আমি হস্তক্ষেপ করতাম, কিন্তু আপনারা জানেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক আছে এবং তা খুব, খুব ভালো। পাকিস্তানে একজন মহান প্রধানমন্ত্রী এবং মহান জেনারেল আছেন। তাদের দু’জনকে আমি সত্যিই সম্মান করি এবং আমি মনে করি, পাকিস্তান অসাধারণভাবে ভালো করছে, হ্যাঁ।”
পাকিস্তানের নিষিদ্ধ রাজনৈতিক গোষ্ঠী তেহরিক-ই তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) ইস্যুতে গত চার বছরেরও বেশি সময় ধরে কাবুলে সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে ইসলামাবাদের। ইসলামাদের অভিযোগ, কাবুলে ক্ষমতাসীন তালেবান শাসকগোষ্ঠী টিটিপিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। তবে তালেবান সরকার বরাবর এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আসছে।
সম্প্রতি পাকিস্তানের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালায় টিটিপি। সেই হামলার প্রতিক্রিয়ায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানের নানগারহার এবং পাকতিয়া প্রদেশে টিটিপির ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে বিমান অভিযান পরিচালনা করে পাকিস্তানের বিমান বাহিনী, এতে দুই প্রদেশে ৮০ জন নিহত হন।
সেই বিমান অভিযানের ‘বদলা’ নিতে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে খাইবার পাখতুনখোয়ায় পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী ডুরান্ড লাইন এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেনা চৌকিগুলো লক্ষ্য অতর্কিত হামলা চালায় আফগান সেনারা এবং ৫৫ জন সেনাকে হত্যা এবং কয়েকজন সেনাকে অপহরণ করে রাত ১২টার দিকে ফিরে যায় তারা।
এই হামলার কয়েক ঘণ্টা পর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পাকিস্তান এবং রাত ৩টা ৪৫ মিনিটে ‘অপারেশন গজব-লিল হক’ শুরু করে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনী। সেই অভিযানে এ পর্যন্ত ২৭৪ জন আফগান সেনা নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
