এইমাত্র
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
  • প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিলবোর্ড-ব্যানার অপসারণের নির্দেশ
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ইসরায়েলজুড়ে বেজে উঠল সাইরেন, নাগরিকদের সুরক্ষিত স্থানে যাওয়ার নির্দেশ

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:২২ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:২২ পিএম

    ইসরায়েলজুড়ে বেজে উঠল সাইরেন, নাগরিকদের সুরক্ষিত স্থানে যাওয়ার নির্দেশ

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:২২ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ইরানে হামলার জেরে ইসরায়েলজুড়ে হঠাৎ করেই সাইরেন বেজে ওঠেছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। 

    শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দেশটির সামরিক বাহিনী জানায়, সম্ভাব্য ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কায় এই সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো হয়েছে।

    সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, নাগরিকদের সুরক্ষিত স্থানের কাছাকাছি অবস্থান করতে বলা হয়েছে। এ সতর্কবার্তার উদ্দেশ্য হলো ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের সম্ভাবনা সম্পর্কে জনগণকে প্রস্তুত রাখা।

    একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছে, দেশজুড়ে পূর্ণ কার্যক্রম থেকে অত্যাবশ্যক কার্যক্রমে রূপান্তর করা হচ্ছে। এর আওতায় স্কুল-কলেজ বন্ধ, জনসমাগম নিষিদ্ধ এবং অত্যাবশ্যক সেবা ছাড়া অন্যান্য কর্মস্থল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

    সাইরেন বাজানোর পর পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে নিরাপত্তা বাহিনী। নাগরিকদের শান্ত থাকার এবং সরকারি নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

    এর আগে শনিবার সকালে ইসরায়েল ইরানের রাজধানী তেহরানে হামলা চালায়। এ ঘটনার পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেছে। পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সূত্র : আলজাজিরা, এপি

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    ইসরাইল সাইরেন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…