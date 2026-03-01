ইরানের ৭ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন: ইসরায়েলি সামরিক মুখপাত্র

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র এফি ডেফরিন দাবি করেছেন, ইরানে চালানো শনিবারের সামরিক অভিযানে দেশটির সাতজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে তিনি এ দাবি করেন। খবর কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার।
ইসরায়েলের দাবি করা নিহতের তালিকায় রয়েছেন ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সাবেক সেক্রেটারি আলী শামখানি। তিনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা। এর আগে, ২০২৫ সালের জুনে তেহরানে আলী শামখানির বাসায় হামলায় অল্পের জন্য বেঁচে যান তিনি।
শনিবারের নিহতের তালিকায় আরও আছেন ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আমির নাসিরজাদেহ এবং ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) কমান্ডার মোহাম্মদ পাকপোর—দাবি ইসরায়েলের সামরিক মুখপাত্রের।
এবি