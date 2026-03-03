এইমাত্র
    বিনোদন

    হৃদযন্ত্রে গুরুতর ব্লক ধরা পড়ে ফজলুর রহমান বাবুর

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০১:১৮ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    জনপ্রিয় অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী ফজলুর রহমান বাবু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। জানা যায়, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে বেসরকারি একটি  হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে এনজিওগ্রাম করার পর তার হৃদযন্ত্রে গুরুতর ব্লক ধরা পড়ে।

    চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী গত ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখ তার সফলভাবে ওপেন হার্ট সার্জারি সম্পন্ন হয়েছে। এই তথ্য জানিয়েছেন নাট্য নির্মাতা ও সংগঠক কামরুজ্জামান সাগর। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে কিছুটা স্থিতিশীল।

    তার অসুস্থতার খবরে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে এবং সহকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ ভক্তরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন।

    ট্যাগ :

    হৃদযন্ত্র ব্লক ফজলুর রহমান বাবু

