উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ

কক্সবাজারের উখিয়ায় সেহরির সময় ঘরে ঢুকে লালা বিবি (৩০) নামে এক প্রবাসীর স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (২ মার্চ) দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টার দিকে উপজেলার হলদিয়া পালং ইউনিয়নের পূর্ব মরিচ্যা মধুঘোনা খলার পাহাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত লালা বিবি একই এলাকার মালয়েশিয়া প্রবাসী আবদু শুক্কুরের স্ত্রী।
পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, সেহরি খাওয়ার সময় দুর্বৃত্তরা ঘরে প্রবেশ করে। চিৎকার শুনে স্বজন ও স্থানীয়রা ছুটে এসে তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের স্বামীর বড় ভাই আবদুল আলম জানান, লালা বিবির গলা ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাদের ধারণা, পূর্ব থেকে চলমান জমিসংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে এ ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি অভিযোগ করেন, নির্যাতনের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।
উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহম্মদ জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টার আলামত পাওয়া গেছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ ও ঘটনার বিস্তারিত ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।
তিনি আরও জানান, নিহতের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।
