কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা

কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কুয়েতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস তাদের এক্স অ্যাকাউন্টে জানিয়েছে, চলমান আঞ্চলিক উত্তেজনার কারণে দূতাবাস পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
দূতাবাস আরো জানিয়েছে, ‘আমরা সব নিয়মিত এবং জরুরি কনস্যুলার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করেছি।’ সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের ‘গুরুতর নিরাপত্তা ঝুঁকি’ বিবেচনা করে বাণিজ্যিক উপায়ে অবিলম্বে দেশ ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছে।
সোমবার কুয়েতে ভুল করে চালানো গুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এর আগে রাতে রিয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে দুটি ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটে, যা কুয়েতে দূতাবাস বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
ইখা