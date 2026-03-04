আকস্মিক পরিদর্শনে ভূমি প্রতিমন্ত্রী, অফিসে নেই কোনো কর্মকর্তা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে চরম অব্যবস্থাপনার চিত্র সচক্ষে দেখলেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
বুধবার (৪ মার্চ) সকাল ৯টা ১০ মিনিটে তিনি ওই কার্যালয়ে প্রবেশ করে দেখেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাই তখন পর্যন্ত কর্মস্থলে উপস্থিত হননি। সরকারের উচ্চপর্যায়ের একজন মন্ত্রী এভাবে অতর্কিত পরিদর্শনে আসায় কার্যালয় জুড়ে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়। প্রতিমন্ত্রী প্রায় আধা ঘণ্টা সময় অফিসের বারান্দায় বসে কর্মকর্তাদের জন্য অপেক্ষা করেন, যা স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও উপস্থিত সবার নজর কেড়েছে।
নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও ভূমি অফিসের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল কাউকে না পেয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। তিনি উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে এই ধরনের ঘটনাকে অত্যন্ত ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’ বলে অভিহিত করেন।
প্রতিমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যারা রাষ্ট্রীয় অর্পিত দায়িত্বে অবহেলা করবেন এবং জনগণের সেবায় বিঘ্ন ঘটাবেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি মনে করেন, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এমন উদাসীনতা সরকারের জনসেবামূলক লক্ষ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং এই সরকার সরাসরি জনগণের জন্য কাজ করতে দায়বদ্ধ। সরকারি দপ্তরে কোনো ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি বা দায়িত্বহীনতা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন।
তিনি আরও বলেন, ‘জনগণের সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। বিশেষ করে ভূমি অফিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাধারণ মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয়, সেটি নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে হবে।’
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রতিমন্ত্রীর এই ঝটিকা অভিযানের পর সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অনুপস্থিত কর্মকর্তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ব্যারিস্টার কায়সার কামালের এমন কঠোর অবস্থান অন্যান্য সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্যও একটি সতর্কবার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তিনি জানান, ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য প্রান্তেও এ ধরনের আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহত থাকবে যাতে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।
ইখা