    • আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    ধর্ম ও জীবন

    ৪ মার্চ: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ১১:৫৯ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    আজ বুধবার, ৪ মার্চ ২০২৬ ইংরেজি, ১৯ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা, ১৪ রমজান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৫:০৬ মিনিট।

    জোহর- ১২:১৪ মিনিট।

    আসর- ৪:২৩ মিনিট।

    মাগরিব- ৬:০৬ মিনিট।

    ইশা- ৭:১৯ মিনিট। 


    আজ সূর্যাস্ত- ৬:০৩ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৬:১৮ মিনিট।


    বৃহস্পতিবার, ৫ মার্চ ২০২৬

    ফজর- ৫:০৬ মিনিট।

    সূর্যোদয়- ৬:১৭ মিনিট।


    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।


    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

    এইচএ

     

    নামাজ সময়সূচি ওয়াক্ত

