হরমুজ প্রণালী এখন ইরানের ‘পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে’: আইআরজিসি

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ১২:৪৬ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ১২:৪৬ পিএম

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ১২:৪৬ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    জ্বালানি বাণিজ্যের জন্য বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালী এখন তাদের 'পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে' রয়েছে বলে দাবি করেছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।

    মঙ্গলবার (০৩ মার্চ) ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফারস নিউজ এজেন্সিতে দেওয়া এক বিবৃতিতে আইআরসিপি নৌবাহিনীর কর্মকর্তা মোহাম্মদ আকবরজাদে এই ঘোষণা দেন। 

    তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বর্তমানে এই জলপথ দিয়ে যাতায়াতকারী যে কোনো জাহাজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বা ড্রোন হামলার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে।

    বিবৃতিতে আকবরজাদে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে হরমুজ প্রণালী এখন সম্পূর্ণভাবে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের নৌবাহিনীর অধীনে। এই ঘোষণা এমন এক সময়ে এলো যখন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তেজনা তুঙ্গে। এর ঠিক আগের দিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ দিয়ে চলাচলকারী তেলবাহী ট্যাঙ্কারগুলোকে সুরক্ষা দিতে মার্কিন নৌবাহিনী সেগুলোকে পাহারা (এসকর্ট) দিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।

    এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র তাদের অ-জরুরি কূটনৈতিক কর্মীদের জন্য নতুন নির্দেশনা জারি করেছে। সৌদি আরব, ওমান এবং সাইপ্রাস থেকে দূতাবাসের অ-জরুরি কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে ওয়াশিংটন। 

    কুর্দি নেতাদের সঙ্গে ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক অভিযান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। হরমুজ প্রণালী বন্ধের এই হুমকি বিশ্ববাজারে জ্বালানি সরবরাহ এবং আন্তর্জাতিক নৌ-নিরাপত্তাকে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে।

    এমআর-২

