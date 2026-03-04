সেমিফাইনালে টস হেরে ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়েছে নিউজিল্যান্ড।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারের আসরে অপ্রতিরোধ্য এইডেন মার্করামের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা। এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত একমাত্র অপরাজিত দল। তারা জিতেছে ৭ ম্যাচের সবকটিতে।
দীর্ঘদিনের ‘চোকার্স’ অপবাদ ঝেড়ে ফেলে এবার বিশ্বকাপ জিততে আত্মবিশ্বাসী দলটি। গতবারের রানার্সআপরা সুপার এইটে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলকে হারিয়েছে।
অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনালে উঠেছে পাকিস্তানের চেয়ে ভালো নেট রান রেটের সৌজন্যে। গ্রুপপর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারলেও, কলকাতার মাঠে সেই হারের আজ প্রতিশোধ নিতে মরিয়া মিচেল স্যান্টনারের দল।
