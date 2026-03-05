ইসরায়েল ও মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের

ইরান আবারও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) ভোরে এ হামলা শুরু হয়। এর আগে মার্কিন সাবমেরিন এক ইরানি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেয়। ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে, পুরো অঞ্চলের সামরিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংস করা হবে।
ইসরায়েল জানিয়েছে, তাদের শহরে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যবস্তুতে এসেছে এবং তেল আবিব ও জেরুজালেমে সাইরেন বাজানো হয়েছে। একই সঙ্গে, ইসরায়েল লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবোল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে।
সংঘর্ষের কারণে ইরানে ১,০৪৫-এর বেশি, লেবাননে ৭০-এর বেশি এবং ইসরায়েলে ১১ জন নিহত হয়েছেন। ছয় মার্কিন সেনাও নিহত হয়েছেন। যুদ্ধের প্রভাব বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল বন্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণকারীরা আটকা পড়েছে।
প্রতিবেশী দেশগুলোও সতর্ক অবস্থানে এসেছে। কাতারে মার্কিন দূতাবাসের আশেপাশের মানুষকে সরানো হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে যুদ্ধবিমান দেখা গেছে এবং কুয়েতের উপকূলে বিস্ফোরণ ঘটেছে।
মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেট বলেছেন, সাবমেরিন থেকে ডুবানো ইরানি যুদ্ধজাহাজের ৩২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ৮৭ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ইরানের ভবন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত লক্ষ্যবস্তু এবং পারামিলিটারি বাহিনী লক্ষ্য করে ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে।
ইখা