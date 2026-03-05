ভৈরবে ৪ ফার্মেসীর মালিককে জরিমানা করেছে ম্যাজিট্রেট ও ঔষধ প্রশাসন

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মেয়াদোত্তীর্ন ওষুধ ও ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রি এবং লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণর কারণে ৪টি ফার্মেসীকে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা করেছে উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি একে এম আজিমুল হক।
বৃহস্পতিবার (০৫ মার্চ) দুপুরে ভৈরব দূর্জয়ের মোড় বাস্ট্যান্ড এলাকায় সোহাগ মেডিকেল হল ৫ হাজার, সরকার মেডিকেল হল ৫ হাজার, কাজী ফার্মেসী ৫ হাজার ও সেবা মেডিসিন সেন্টার ৩হাজার, চারটি ফার্মেসীকে মোট ১৮ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
অভিযানের সময় জানায়, মেয়াদোত্তীর্ন ওষুধ ও ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রি এবং লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণর কারনে এসব জরিমানা করা হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলা ড্রাগ সুপার মেহেদী হাসান এ ছাড়াও আইনী সহায়তা করেন ভৈরব থানা পুলিশ
ভৈরব উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) একে এম আজিমুল হক জানান, মেয়াদোত্তীর্ন ওষুধ ও ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রি এবং লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণর কারণে ৪টি ফার্মেসীকে জরিমানা ও সতর্ক করা হয়েছে। জনস্বার্থে প্রশাসনের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এসআর