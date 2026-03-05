এইমাত্র
  • আইভী ও বদির জামিন স্থগিত
  • তীরে গিয়ে তরী ডুবাল ইংল্যান্ড, ফাইনালে ভারত
  • প্রধানমন্ত্রীর পূর্বঘোষিত দুই ইফতার মাহফিল বাতিল
  • আজারবাইজানে হামলার দাবি অস্বীকার ইরানের
  • গোটা মধ্যপ্রাচ্য রণক্ষেত্র, কোন দেশে কত নিহত
  • রাশিয়ার ৪ যুদ্ধজাহাজে ভয়াবহ হামলা, হতাহত ১৭
  • কক্সবাজারে ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ যুবদল নেতা আটক
  • এএমআর ও জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় বাকৃবিতে ‘ক্লাইমেট-স্মার্ট’ গবেষণা প্রকল্প
  • সৌদি আরব ও ওমানে সখিপুরের দুই প্রবাসীর মৃত্যু
  • ‎রিকশা চালকের ঘুষিতে যুবদল নেতার মৃত্যু
    • আজ শুক্রবার, ২১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৬ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ঈশ্বরদীতে ‘বস্তির রানী’ আলেয়ার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৫ মার্চ ২০২৬, ১১:৩৭ পিএম
    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৫ মার্চ ২০২৬, ১১:৩৭ পিএম

    ঈশ্বরদীতে ‘বস্তির রানী’ আলেয়ার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৫ মার্চ ২০২৬, ১১:৩৭ পিএম

    পাবনার ঈশ্বরদীতে মাদক কারবার, দেহব্যবসা ও চাঁদাবাজির অভিযোগে ‘বস্তির রানী’ হিসেবে পরিচিত আলেয়া বেগম নামে এক নারীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সংবাদ সম্মেলন করেছে এলাকাবাসী। 

    বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) সন্ধ্যার পর থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পৌর শহরের পূর্ব নূরমহল্লা এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় ভুক্তভোগীরা আলেয়া বেগমের নানা জুলুম ও অত্যাচারের বর্ণনা তুলে ধরেন।

    অভিযোগ রয়েছে, আলেয়া বেগম নিজেকে স্থানীয় মহিলা দলের নেত্রী পরিচয় দিয়ে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে আসছেন। এই প্রভাবে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে এলাকায় মাদক ও দেহব্যবসার সিন্ডিকেট চালিয়ে আসছেন। শুধু তাই নয়, নতুন বাড়ি কেনা-বেচা কিংবা তুচ্ছ ঘটনায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবির অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে প্রাণনাশের হুমকিসহ নানাভাবে হয়রানি করা হয় বলে জানান স্থানীয়রা।

    সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলেয়া বেগমের চাঁদা নেওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, স্থানীয় রিকশাচালক জাহাঙ্গীর একটি বাড়ি ক্রয় করায় তাঁর কাছ থেকে জোরপূর্বক ২০ হাজার টাকা চাঁদা নিচ্ছেন আলেয়া। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর নিজের অপকর্ম আড়াল করতে তিনি ভুক্তভোগী পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

    ভুক্তভোগী জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, “আমার মেয়ে ও জামাতা বাড়িটি ক্রয় করেছিল। হঠাৎ আলেয়া তাঁর দলবল নিয়ে এসে বাড়ির দলিল ছিনিয়ে নেন এবং সেটি ফেরত দিতে ৪০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। বাড়ি দখলের হুমকি দেওয়ায় আমি বাধ্য হয়ে টাকা দিয়েছি।”

    আরেক ভুক্তভোগী রুপালি খাতুন বলেন, “এক মাস আগে প্রতিবেশীর সঙ্গে সামান্য ঝগড়ার সূত্র ধরে আলেয়া এসে জোরপূর্বক ১৫ হাজার টাকা জরিমানা দাবি করেন। টাকা না দিলে এলাকা ছাড়া করার হুমকিও দেন তিনি। আমরা এই অত্যাচার থেকে রেহাই চাই।”

    স্থানীয় নিপা খাতুন ও রেশমাসহ অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, মাদক ও দেহব্যবসার প্রতিবাদ করলে আলেয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে বাড়িঘরে হামলা চালান। তাঁরা অবিলম্বে এই কথিত নেত্রীকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

    অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য নিতে আলেয়া বেগমের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। এমনকি মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনো সাড়া মেলেনি।

    ঈশ্বরদী আমবাগান পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. আফজাল হোসেন বলেন, “বিক্ষোভের খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। ভুক্তভোগীরা থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাদকের কারবার বা চাঁদাবাজির ক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।”


    এনআই

    ট্যাগ :

    ঈশ্বরদী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…