রায়পুরে যুবদল নেতার মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে যুবদল নেতা বেলাল হোসেন মিশোরীর মৃত্যুর প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল এবং সড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা।
বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) রাত ৮টার দিকে রায়পুর পৌর শহরের শহীদ ওসমান চত্বরে এই ঘটনা ঘটে। এ সময় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় পুরো শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
নিহত বেলাল হোসেন মিশোরী রায়পুর উপজেলার ৬ নম্বর কেরোয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি ও স্থানীয় ব্যবসায়ী ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেলাল হোসেন মিশোরীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর সমর্থক ও এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা রায়পুরের প্রধান সড়কের শহীদ ওসমান চত্বরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন এবং বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।
সড়ক অবরোধের ফলে রায়পুরের প্রধান সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং রাস্তার উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।
এ ঘটনার পর থেকে রায়পুর শহরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
রায়পুর থানা পুলিশ জানিয়েছে, ককটেল বিস্ফোরণ ও বিশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
এনআই