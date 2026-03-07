এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    নেত্রকোনায় অকটেন সংকট, ভোগান্তিতে চালকরা

    নেত্রকোনায় অকটেন সংকট, ভোগান্তিতে চালকরা

    নেত্রকোনার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে হঠাৎ করেই দেখা দিয়েছে অকটেন সংকট। এতে বিপাকে পড়েছেন মোটরসাইকেল ও ব্যক্তিগত গাড়ির চালকরা। জেলার বেশ কয়েকটি পাম্পে গিয়ে দেখা যায়, অকটেন বিক্রি বন্ধ রয়েছে।

    পাম্প মালিকরা জানান, ডিপো থেকে পর্যাপ্ত সরবরাহ না পাওয়ায় এই সংকট তৈরি হয়েছে। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকদের অকটেন সরবরাহ করতে পারছেন না তারা। ফলে অনেক চালক পাম্প থেকে খালি হাতে ফিরে যাচ্ছেন।

    অন্যদিকে তেল ডিস্ট্রিবিউশন কর্তৃপক্ষ বলছে, চালকরা চাহিদার তুলনায় বেশি তেল সংগ্রহ করায় জেলায় সাময়িকভাবে এই সংকট দেখা দিয়েছে। তবে দুপুরের পর তেলের গাড়ি পৌঁছালে সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    এদিকে অকটেন সংকটের কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। দ্রুত সংকট সমাধান করে স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী চালকরা।

    ইখা

    ট্যাগ :

    নেত্রকোনা অকটেন পেট্রল সংকট

