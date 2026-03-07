৬৬ বছর বয়সে মা হওয়ার গুঞ্জনে নীনা গুপ্তা

সম্প্রতি হায়দরাবাদে দক্ষিণী চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় দুই তারকা বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানার বিয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা।
সেই অনুষ্ঠানের কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর নেটিজেনদের মধ্যে নানা জল্পনা শুরু হয়।
কিছু মানুষ ছবিতে তার পেট কিছুটা স্ফীত দেখাচ্ছে বলে দাবি করেন। ৬৬ বছর বয়সে কি সত্যিই আবার মা হতে চলেছেন নীনা? কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন, “এই বয়সে মা হতে যাচ্ছেন নীনা!” আবার কেউ তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে লিখেছেন, “এটা তার জীবন, তার সিদ্ধান্ত—অন্যদের নাক গলানোর কী আছে?”
তবে এই গুঞ্জন নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেননি নীনা গুপ্তা।
আপাতত নীনা গুপ্তার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া না আসায় এই খবরটি নিছক জল্পনা হিসেবেই দেখছেন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা। তবে ভক্তরা উন্মুখ হয়ে আছেন অভিনেত্রীর পক্ষ থেকে কোনো স্পষ্ট বার্তার জন্য।
এইচএ