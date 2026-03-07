এইমাত্র
  • ১৮৩ ক্রুসহ ইরানি যুদ্ধজাহাজকে আশ্রয় দিলো ভারত
  • ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্ত পাকিস্তানি ব্যবসায়ী
  • সকল স্তরে নারীর সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী
  • বাড়তি রান্না করানোয় নেইমারের বিরুদ্ধে বাবুর্চির মামলা
  • জ্বালানি তেলের মজুত পর্যাপ্ত, ৯ মার্চ আসছে আরও দুই জাহাজ: জ্বালানিমন্ত্রী
  • বরিশালে রিক্সা চালকদের বিক্ষোভ
  • নিখোঁজের চার দিন পর হাসপাতালের লিফটের নিচে নারীর মরদেহ
  • নরসিংদীতে আমেনা হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটন, গ্রেপ্তার ৯
  • শাহ আমানতে আরও ১২ ফ্লাইট বাতিল
  • বাউফলে নাতিকে ধর্ষণের অভিযোগে নানা গ্রেপ্তার
    • আজ শনিবার, ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৭ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    বিনোদন

    ৬৬ বছর বয়সে মা হওয়ার গুঞ্জনে নীনা গুপ্তা

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ০৪:২৫ পিএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ০৪:২৫ পিএম

    ৬৬ বছর বয়সে মা হওয়ার গুঞ্জনে নীনা গুপ্তা

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ০৪:২৫ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    সম্প্রতি হায়দরাবাদে দক্ষিণী চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় দুই তারকা বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানার বিয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা। 

    সেই অনুষ্ঠানের কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর নেটিজেনদের মধ্যে নানা জল্পনা শুরু হয়।

    কিছু মানুষ ছবিতে তার পেট কিছুটা স্ফীত দেখাচ্ছে বলে দাবি করেন। ৬৬ বছর বয়সে কি সত্যিই আবার মা হতে চলেছেন নীনা? কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন, “এই বয়সে মা হতে যাচ্ছেন নীনা!” আবার কেউ তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে লিখেছেন, “এটা তার জীবন, তার সিদ্ধান্ত—অন্যদের নাক গলানোর কী আছে?”

    তবে এই গুঞ্জন নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেননি নীনা গুপ্তা। 

    আপাতত নীনা গুপ্তার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া না আসায় এই খবরটি নিছক জল্পনা হিসেবেই দেখছেন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা। তবে ভক্তরা উন্মুখ হয়ে আছেন অভিনেত্রীর পক্ষ থেকে কোনো স্পষ্ট বার্তার জন্য।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ৬৬ বছর মা গুঞ্জন নীনা গুপ্তা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…