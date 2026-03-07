এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৭ মার্চ, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    গাজীপুরে ঝুট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণ

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ০৫:২১ পিএম
    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ০৫:২১ পিএম

    গাজীপুরে ঝুট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণ

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ০৫:২১ পিএম

    গাজীপুরের বাসন থানা এলাকায় ঝুট ব্যবসা নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে হামলা, গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। 

    শনিবার (৭ মার্চ) দুপুরে গাজীপুর মহানগরীর ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসন ভিটিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

    এসময় ঝুট বোঝাই ট্রাক এবং ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় তিন লাখ টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে। আর হামলার ঘটনায় একটি মোটরসাইকেলও পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

    ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, খান ট্রেডিংয়ের প্রোপাইটর কৌশিক খানের সঙ্গে ম্যানল ফ্যাশন গার্মেন্টসের ঝুট ক্রয়-বিক্রয়ের একটি চুক্তি রয়েছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী শনিবার ঝুট কিনতে গেলে অতর্কিত হামলার শিকার হন তারা।

    অভিযোগ করা হয়, বাসন থানা বিএনপি নেতা সিরাজুল হক, ১৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম এবং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি নাজমুলের নেতৃত্বে প্রায় দুই থেকে আড়াইশ লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।

    এসময় হামলাকারীদের অনেকের হাতে দেশীয় অস্ত্র রামদা ছিল। হামলাকারীরা কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে এবং কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

    এবিষয়ে বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন-অর-রশীদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

