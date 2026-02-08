এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    চীনে কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৮ জনের প্রাণহানি

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:২৯ পিএম
    চীনে কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৮ জনের প্রাণহানি

    সংগৃহীত ছবি

    চীনের উত্তরাঞ্চলের একটি জীবপ্রযুক্তি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ৮ জন নিহত হয়েছে। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সিনহুয়া এই তথ্য জানিয়েছে। 


    স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে সিনহুয়া জানায়, চীনের শানসি প্রদেশের জিয়াপেং বায়োটেক কোম্পানিতে এই বিস্ফোরণ হয়। বেইজিং থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পশ্চিমে শানইন কাউন্টিতে কোম্পানিটি অবস্থিত ।


    সিনহুয়া জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গত শনিবার ভোরে বিস্ফোরণটি ঘটে এবং এর কারণ তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে।


    দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং কঠোর তদারকির অভাবে চীনে শিল্প দুর্ঘটনা একটি সাধারণ ঘটনা। গত জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে, পার্শ্ববর্তী প্রদেশ ইনার মঙ্গোলিয়ার একটি ইস্পাত কারখানায় বিস্ফোরণে কমপক্ষে নয়জন নিহত হন। 

     

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    চীন কারখানা বিস্ফোরণ প্রাণহানি

