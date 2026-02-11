রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে এসেছে প্রায় ৯ লাখ পোস্টাল ব্যালট

আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে ঘিরে এবার পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের হার আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসে থাকা বাংলাদেশি এবং দেশের অভ্যন্তরে নিবন্ধিত ভোটারদের পাঠানো প্রায় ৯ লাখ পোস্টাল ব্যালট ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাদের হাতে পৌঁছেছে।
আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টা পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরেছে ইসি সচিবালয়।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, প্রবাসীদের পাঠানো ৪ লাখ ৪৪ হাজার ৪৩৬টি এবং দেশের অভ্যন্তরীণ ভোটারদের পাঠানো ৪ লাখ ৩৮ হাজার ৯৫১টি ব্যালট এখন রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিরাপদ হেফাজতে রয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৩ হাজার ৩৮৭টি পোস্টাল ব্যালট ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপ এবং ডাক বিভাগের দ্রুততর সেবার কারণে এবার প্রবাসীদের ভোট সময়মতো দেশে এসে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে, যা আগে অনেক ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত ছিল।
তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসীদের জন্য গন্তব্য দেশগুলোতে ৭ লাখ ৬৬ হাজারের বেশি ব্যালট পাঠানো হয়েছিল, যার মধ্যে ৫ লাখ ১৫ হাজার ভোটার ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। একইভাবে দেশের ভেতরে ডাকযোগে পাঠানো ৭ লাখ ৬০ হাজার ব্যালটের মধ্যে ৫ লাখ ৮০ হাজার ভোটার তাদের রায় প্রদান করেছেন। দুই ক্ষেত্র মিলিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় ৯ লাখ ব্যালট সশরীরে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দপ্তরে জমা পড়েছে। বাকি ব্যালটগুলোও আজ বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পোস্টাল ব্যালটে এই বিপুল সাড়া একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ইতিবাচক ইঙ্গিত। বিশেষ করে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সফল হয়েছে।
আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালট গ্রহণের সুযোগ থাকবে এবং সংসদ নির্বাচনের মূল ফলাফলের সঙ্গে এই ভোটগুলো গণনা করা হবে। অনেক আসনে প্রার্থীর জয়-পরাজয় নির্ধারণে এই ৯ লাখ ভোট একটি বড় নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এইচএ