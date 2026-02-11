নেত্রকোণায় ৬৭৬ কেন্দ্রে নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানো শুরু, নিরাপত্তায় ১৮৯০ পুলিশ

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে নেত্রকোণার ৫টি সংসদীয় আসনের ৬৭৬টি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানো শুরু হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এসব সরঞ্জাম কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, সিল, স্ট্যাম্পসহ প্রয়োজনীয় সব নির্বাচনী সরঞ্জাম সকাল থেকেই জেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয় ও নির্ধারিত বিতরণ কেন্দ্র থেকে ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনে করে পাঠানো হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সব কেন্দ্রে সরঞ্জাম পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
প্রতিটি কেন্দ্রে সরঞ্জাম পৌঁছানো ও ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্ন রাখতে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা প্রশাসনের দাবি, ভোটের দিন যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেজন্য আগাম সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।
নিরাপত্তার জন্য জেলার ৬৭৬টি ভোটকেন্দ্রে ১ হাজার ৭৭ জন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া কেন্দ্রের বাইরে আরও ৮১৩ জন পুলিশ মোতায়েন থাকবে। সব মিলিয়ে জেলায় মোট ১ হাজার ৮৯০ জন পুলিশ সদস্য মাঠে থাকবেন।
এদিকে, ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত ১১০টি কেন্দ্রে অনলাইন বডি-ওয়ার্ন ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি ২৬৬টি কেন্দ্রে অফলাইন ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে। মোট ৩৭৬টি বডি-ওয়ার্ন ক্যামেরার মাধ্যমে ভোটগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করা হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
সরঞ্জাম বিতরণের কাজ শেষ হলেই ভোটগ্রহণের অপেক্ষা-এমনটাই জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। জেলা প্রশাসনের প্রত্যাশা, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে।
এইচএ