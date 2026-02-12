মুন্সিগঞ্জে ভোটকেন্দ্রের বাইরে ককটেল বিস্ফোরণ

মুন্সিগঞ্জ সদরের চরাঞ্চল মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের একটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার মাকহাটি গুরুচরণ উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের কাছে এ ঘটনা ঘটে।
ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে ভোটগ্রহণ স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা তিতুমির ককটেল বিস্ফোরণের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সকাল ১০টার দিকে কেন্দ্রের বাইরের রাস্তায় একের পর এক ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান।
তিনি আরও জানান, কেন্দ্রের ভেতরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং ভোটগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে।
ইখা