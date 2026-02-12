এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    ভোট দিলেন নাজমুল মোস্তফা আমিন

    চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন ভোট দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯ টার দিকে লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের ৮ নাম্বার ওয়ার্ডের সুখছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে তিনি ভোট দেন।


    এর আগে, সকাল ৮ টা ৫০ মিনিটে কেন্দ্রে আসেন নাজমুল মোস্তফা আমিন।


    ভোট দিয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘জনগণের রায় যেটাই হোক, আমরা মেনে নেব। জয়-পরাজয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পারা। তবে গতকাল রাত থেকে অনেক কেন্দ্রে চর দখলের মত কেন্দ্র দখলের চেষ্টা হয়েছে। সকালেও কোন কোন কেন্দ্রে ধীরগতিতে ভোট নেওয়া হচ্ছে।’

    ইখা

    ট্যাগ :

    চট্টগ্রাম-১৫ বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন ভোট প্রদান

