এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    রামুতে ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে বিএনপি নেতা আটক

    শাহীন মাহমুদ রাসেল, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (কক্সবাজার) প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:১৯ এএম
    শাহীন মাহমুদ রাসেল, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (কক্সবাজার) প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:১৯ এএম

    রামুতে ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে বিএনপি নেতা আটক

    শাহীন মাহমুদ রাসেল, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (কক্সবাজার) প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:১৯ এএম

    কক্সবাজারের রামু উপজেলায় একটি ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ছৈয়দ আলমকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের গর্জনিয়া ফইজুল উলুম ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্র থেকে তাকে আটক করা হয়।


    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোটগ্রহণ চলাকালে কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ওঠে ছৈয়দ আলমের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে হস্তক্ষেপ করে তাকে আটক করেন।


    তবে ঠিক কী কারণে তাকে আটক করা হয়েছে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।


    জেলা প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভোটকেন্দ্রগুলোতে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। কোনো ধরনের অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলার অভিযোগ পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।


    জেলার চারটি সংসদীয় আসনের ৫৯৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। নির্বাচনকে ঘিরে সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন।


    প্রশাসনের দাবি, সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং অধিকাংশ কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ চলছে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    কক্সবাজার রামু ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ বিএনপি নেতা আটক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…