নীলফামারীতে হুইলচেয়ারে এসে ভোট দিলেন ৭৫ বছরের রফিকুল

শারীরিক অসুস্থতাকে বাধা হতে দেননি নীলফামারীর বাসিন্দা মো. রফিকুল ইসলাম (৭৫)। হুইলচেয়ারে বসেই তিনি হাজির হন তার ভোটকেন্দ্র নীলফামারী পুলিশ লাইনে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের মতো পুলিশ লাইন কেন্দ্রেও ছিল ভোটারদের উপস্থিতি। সেই ভিড়ের মধ্যেই পরিবারের সহায়তায় কেন্দ্রে পৌঁছান রফিকুল ইসলাম। বয়সের ভার ও অসুস্থতা সত্ত্বেও নাগরিক দায়িত্ব পালনে তার এই উপস্থিতি অন্য ভোটারদের মধ্যেও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।
রফিকুল ইসলাম নীলফামারী শহরের বাড়াই পাড়া এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন তিনি। চলাফেরায় অসুবিধা হওয়ায় হুইলচেয়ারেই তাকে কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। কেন্দ্র প্রাঙ্গণে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাকে ভোট দিতে সহযোগিতা করেন।
ভোট প্রদান শেষে তিনি সময়ের কন্ঠস্বরকে বলেন, ‘শরীরটা খুব একটা ভালো না, তারপরও ভোট দিতে এসেছি। ভোট দেওয়া নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব। দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে নিজের ভোটটা দিতে পেরে আমি আনন্দিত। আশা করি শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ শেষ হবে এবং যোগ্য প্রার্থীকেই জনগণ বেছে নেবে।’
তার এই দৃশ্য উপস্থিত অনেকের দৃষ্টি কাড়ে। তরুণ ভোটাররাও বলেন, একজন অসুস্থ প্রবীণ নাগরিক যখন দায়িত্ববোধ থেকে ভোট দিতে আসেন, তখন তা সকলের জন্যই উদাহরণ হয়ে থাকে।
নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তারা নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।
নীলফামারী পুলিশ লাইন কেন্দ্রসহ জেলার অন্যান্য কেন্দ্রেও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে বলে জানা গেছে।
ইখা