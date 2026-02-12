কুষ্টিয়ায় ব্যালট বাক্সে ভোট না ফেলে বাইরে আনায় যুবকের ৩ বছরের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার মিরপুরে তালবাড়িয়া ভোট কেন্দ্রে ব্যালট পেপার চুরি করে কেন্দ্রের বাইরে আনার সময় শাহিন মালিথা (২৮) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত ব্যক্তি উপজেলার নওদা গবিন্দপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মালিথার ছেলে।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে তাকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত করা হয়।
মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ইউএনও মো. নাজমুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার তালবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ব্যালট পেপার নিয়ে বাক্সে না ফেলে সাদা কাগজ ফেলে চলে যাচ্ছিল ওই যুবক। এসময় তাকে আটক করা হয়। পরে উনি উনার দোষ স্বীকার করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়।
