‘আগে ভোট, পরে বিয়ে’

বিয়ের দিনেও নাগরিক দায়িত্ব পালনে ব্যতিক্রমী উদাহরণ স্থাপন করলেন নীলফামারীর সৈয়দপুরের এক যুবক। বরের সাজে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন মো. সামিউল ইসলাম (৩২)।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার দিকে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় যোগ দেওয়ার আগে তিনি সৈয়দপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেন।
সামিউল ইসলাম সৈয়দপুর উপজেলার নিয়ামতপুর সরকারপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তার বাবা মো. মনজুরুল ইসলাম। বিয়ের মতো ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ দিনের মধ্যেও ভোট দিতে আসায় স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনা তৈরি হয়েছে।
ভোট দেওয়ার পর সামিউল ইসলাম বলেন, “ভোট শুধু অধিকার নয়, দায়িত্বও। জীবনের ব্যস্ততম দিনেও দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চেয়েছি। তাই আগে ভোট, পরে বিয়ে।”
কেন্দ্রে উপস্থিত কয়েকজন ভোটার বলেন, বরের সাজে ভোট দিতে আসার বিষয়টি তাদের দৃষ্টি কেড়েছে। একজন তরুণ ভোটারের এ ধরনের উদ্যোগ অন্যদেরও উৎসাহিত করবে বলে তারা মনে করেন।
ইখা