এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মিরসরাইয়ে ভোট দিলেন বিএনপি ও জামায়াতের দুই প্রার্থী

    জাবেদুল ইসলাম, মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:০০ পিএম
    জাবেদুল ইসলাম, মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:০০ পিএম

    মিরসরাইয়ে ভোট দিলেন বিএনপি ও জামায়াতের দুই প্রার্থী

    জাবেদুল ইসলাম, মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:০০ পিএম

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে চট্টগ্রাম–১ (মিরসরাই) আসনে আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাতটা থেকে ভোটগ্রহণ চলছে। উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে কেন্দ্রে এসেছেন বিএনপি ও জামায়াতের দুই প্রার্থী।


    সকাল আটটার দিকে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীকের নুরুল আমিন চেয়ারম্যান তার নিজ এলাকা আজমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন। এ কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ হাজার ১২০ জন। ওসমানপুর ইউনিয়নে মোট ভোটার ১৫ হাজার ১১৪ জন।


    অন্যদিকে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট ছাইফুর রহমান তার নিজ এলাকা মিঠানালা কালামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন। এ কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ২ হাজার ৬০৭ জন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে মোট ভোটার ২৩ হাজার ৩৩১ জন।


    ভোট দেওয়ার পর নুরুল আমিন চেয়ারম্যান বলেন, সকাল থেকে বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে ভোটারদের উপস্থিতি দেখে সন্তুষ্ট তিনি। তাঁর ভাষ্য, “কোনো অভিযোগ নেই। মানুষ দীর্ঘদিন ভোট দিতে পারেনি। সুন্দর পরিবেশে ভোট হচ্ছে।” জয়ের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী বলে জানান।


    অ্যাডভোকেট ছাইফুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, তিনিও সকাল থেকে কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন। ভোটার উপস্থিতি ভালো। ভোটগ্রহণের পরিবেশ শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু থাকলে বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি।

    ইখা

    ট্যাগ :

    চট্টগ্রাম মিরসরাই বিএনপি-জামায়াত প্রার্থী ভোট প্রদান

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…